عبد الحكيم القحطاني يبعث برسالة إلى إدارة نادي الهلال
انتقد شقيق اللاعب ياسر القحطاني عبد الحكيم القحطاني، عدم مشاركة شقيقه في لقاء أول أمس أمام الفيحاء الذي خسره الهلال بهدفين لهدف.
وقال عبد الحكيم في تغريدة له على حساب ” تويتر “: ” تمنيت بالفعل أن يكون ياسر موجودا في لقاء الأمس حتى على الأقل من الممكن أن نحمله الخسارة وختم قائلاً : الظلم ظلمات ياناس “.
ومن المتوقع أن يعلن ياسر القحطاني وبشكل رسمي اعتزاله الكروي نهاية الموسم القادم 2018.
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههههههعع رحمته قلنا لك يا ياسر خذها براسك عييييييييت تبى مكافأة اسيا العالميه صعبه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂هخذها براسك نصيحه ورح
ابن مكه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 12 ساعة
ابو غريب خلي ياسر في حاله ماذبحكم غير ياسر وسامي..
اهتم في ناديك نصيحه وجمع لك كم واحد نصراوي وقطو عشان تطلعون الرخصة الآسيوية لناديكم . بعدين تقولون الهلال السبب..
أبوحنين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 12 ساعة
ياليتك توصل رسالة لاخوك وتقول له كثر الله خيرك وماقصرت
مع ناديك الهلال والهلال بعد ما قصر معك وفيت وكفيت
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 11 ساعة
قال. من شاهدك يا ياسر. حتى الميت يفسي. راحت على اخوك. الأن وقت. الشباب ومن يستحقون وليست مجاملات وتصريحات. ياسر مكانك سر. كان زمان. المفروض يعتزل من زمان. نسوه الهلاليين وصار على الرف. لو نزل عمل كوارث. متعود زمان التبطح والتسدح. والسقوط والبلنتيات. نحن بزمن السرعة. وياسر موديل قديم. أُحيل للتقاعد. لكن ارزاق يستلم ملايين شباب غيره بالنادي أولى بها المفروض يجلب الكور. تقديرا له.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههههههههههههههه ياسر للاسف انتهى كرويا لم يعد لديه ما يشفع له