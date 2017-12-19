عبد الحكيم القحطاني يبعث برسالة إلى إدارة نادي الهلال 

نواف السالم(صدى):

انتقد شقيق اللاعب ياسر القحطاني عبد الحكيم القحطاني، عدم مشاركة شقيقه في لقاء أول أمس أمام الفيحاء الذي خسره الهلال بهدفين لهدف.

وقال عبد الحكيم في تغريدة له على حساب ” تويتر “: ” تمنيت بالفعل أن يكون ياسر موجودا في لقاء الأمس حتى على الأقل من الممكن أن نحمله الخسارة وختم قائلاً : الظلم ظلمات ياناس “.

ومن المتوقع أن يعلن ياسر القحطاني وبشكل رسمي اعتزاله الكروي نهاية الموسم القادم 2018.