شركات استثمارية قد تتجه لإنشاء دور عرض سينمائية فور الحصول على تراخيص
تنوي شركات استثمارية من داخل المملكة وخارجها، إنشاء دور عرض سينمائية داخل المجمعات فور الحصول على تراخيص ستمنحها وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، بعد رفع الحظر المفروض على إنشاء صالات الفن السابع في البلاد.
وقال حساب ” السينما السعودية ” على موقع ” تويتر ” إن كافة المُجمّعات التجارية بلا استثناء تتجه إلى تهيئة صالات السينما منتظرة الموافقة على التراخيص المطلوبة وفقاً لـ اللوائح التي سيُعلن عنها لاحقًا من قِبل الجهات الرسمية.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة
مبروك
عليان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 12 ساعة
ياليت يسمحووون بمقاهي المعسلات داخل المدن وايضا بيعها
اما سالفه انك تسافر عشان تعسل هههههههههه سلامات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 12 ساعة
الحمد لله ع نعمة
الأمن والأمان
سين ما ؟[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
السينما بكل بيت وعلى مدى 24 ساعة /يوم ….و ……7 أيام / الاسبوع …. و 12 شهر/ السنة …و100سنة/ القرن!!