شركات استثمارية قد تتجه لإنشاء دور عرض سينمائية فور الحصول على تراخيص

أماني الغامدي(صدى):

تنوي شركات استثمارية من داخل المملكة وخارجها، إنشاء دور عرض سينمائية داخل المجمعات فور الحصول على تراخيص ستمنحها وزارة الثقافة والإعلام في المملكة، بعد رفع الحظر المفروض على إنشاء صالات الفن السابع في البلاد.

وقال حساب ” السينما السعودية ” على موقع ” تويتر ” إن كافة المُجمّعات التجارية بلا استثناء تتجه إلى تهيئة صالات السينما منتظرة الموافقة على التراخيص المطلوبة وفقاً لـ اللوائح التي سيُعلن عنها لاحقًا من قِبل الجهات الرسمية.