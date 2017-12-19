وفاة شقيق الشيخ عبدالله المطلق.. والصلاة عليه اليوم في الرياض
توفي شقيق الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في وقت متأخر، من مساء أمس الإثنين، وسيتم تشييع الجنازة عصر اليوم بعد الصلاة عليه بمسجد الراجحي شرق الرياض.
وقال الشيخ عبدالله المطلق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. توفي قبل قليل أخي عبدالعزيز والصلاة عليه غدا الثلاثاء بعد العصر في جامع الراجحي شرق الرياض .والعزاء في مجالسي بجنوب الرياض “.
وقدم عدد من المشايخ والمسؤولين تعازيهم للشيخ المطلق في وفاة أخيه، رحمه الله، سائلين الله المغفرة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة
عظم الله اجركم يا شيخ عبدالله ورحم الله ميتكم وغفر له واسكنه فسيح جناته
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويحفظك لنا ياشيخنا😊
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
صدق البارئ إنا لله وإنا إليه راجعون تبارك الله أحسن الخالقين.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 13 ساعة
رحمه الله تعالى وأحسن الله عزاء الشيخ
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يغفر له ويرحمه ،أحسن الله عزائكم.
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا وموتى المسلمين
انور المالكي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 12 ساعة
احسن الله عزائكم وعظم اجركم ورحم ميتكم واسكنه فسيح جناته
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 12 ساعة
احسن الله عزائكم وربط ع قلوبكم بالصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
رحمة الله رحمة واسعة
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمه ويغفرله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 10 ساعات
لله مأعطى ولله مأخذ
رحم الله شقيقكم وغفر له ذنوبه وانار له قبره وأكرم نزله
واحسن الله عزاكم وعوضكم خيرا
طلال الحربي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين
أحسن الله عزاكم شيخ عبدالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاكم ياشيخنا الجليل ,, آمين ,,
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
ويحسن عزاءك ياشيخ