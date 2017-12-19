وفاة شقيق الشيخ عبدالله المطلق.. والصلاة عليه اليوم في الرياض

نايف السالم(صدى):

توفي شقيق الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في وقت متأخر، من مساء أمس الإثنين، وسيتم تشييع الجنازة عصر اليوم بعد الصلاة عليه بمسجد الراجحي شرق الرياض.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. توفي قبل قليل أخي عبدالعزيز والصلاة عليه غدا الثلاثاء بعد العصر في جامع الراجحي شرق الرياض .والعزاء في مجالسي بجنوب الرياض “.

وقدم عدد من المشايخ والمسؤولين تعازيهم للشيخ المطلق في وفاة أخيه، رحمه الله، سائلين الله المغفرة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.