عضو بـ ” الشورى ” تنفي وجود تأثير لتعديلات المادة 77 على نظام العمل
قالت الدكتورة سامية بخاري عضو مجلس الشورى، إن المادة 77 من نظام العمل، والتعديلات عليها في مراحلها الأخيرة وسترى النور تحت قبة المجلس قريبا.
وأضافت عضو الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أنه إذا أخذ في الحسبان مراعاة تعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا طبقا للمبدأ الإسلامي ” لا ضرر ولا ضرار ” فلن تؤثر على الموظفين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 9 ساعات
القطاع الخاص ماله امان
الشاب يتوظف ويفتح بيت وفجأة يلقى نفسه مطرود
وبدون سبب مجرد استغناء عن خدماته