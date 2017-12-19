عضو بـ ” الشورى ” تنفي وجود تأثير لتعديلات المادة 77 على نظام العمل

علي القحطاني(صدى):

قالت الدكتورة سامية بخاري عضو مجلس الشورى، إن المادة 77 من نظام العمل، والتعديلات عليها في مراحلها الأخيرة وسترى النور تحت قبة المجلس قريبا.

وأضافت عضو الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أنه إذا أخذ في الحسبان مراعاة تعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا طبقا للمبدأ الإسلامي ” لا ضرر ولا ضرار ” فلن تؤثر على الموظفين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.