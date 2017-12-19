رغم المليارات.. ديوان المراقبة يكشف عن تقرير صادم حول مشروعات ” صرف جدة “

نايف السالم(صدى):

أوضح تقرير لديوان المراقبة العامة، أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.

وكشف التقرير عن تعثر وتأخر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيًا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.