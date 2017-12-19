رغم المليارات.. ديوان المراقبة يكشف عن تقرير صادم حول مشروعات ” صرف جدة “
أوضح تقرير لديوان المراقبة العامة، أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.
وكشف التقرير عن تعثر وتأخر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيًا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 16 ساعة
طيب وين راحت المليارات🤔
عندنا مشكلة أسمها تلاعب وفساد
ومشكلة أكبر وهي السكوت عنهم🤔
مرطبان قطرميز[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 15 ساعة
بالله هذا سؤال يا قرني وين راحت يعني؟ قلة كروش وبطون يعني؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة
وين راحت المليارات يالقرني ؟ راحت في جيوب المسؤلين من اكبر واحد فيهم الى اصغر موظف
كل واحد يعرف من اين تؤكل الكتف . فأكبرهم له نصيب الاسد ثم تبداء الحصه تقل نسبتها على حسب المنصب والوظيفه
مشكلة جده قديمه من ايام الفارسي والمفروض تتم محاسبه كل المسؤلين الاحياء والاموات منهم يحاسبون الورثه لانهم ورثوا اموال اخذها ابوهم بالباطل فالمفروض يعيدو هذا الاموال الى خزينة الدوله لان اباهم يتعذب في قبره مثل الكباب على الفحم
تصور ان بعض الورثه نصيبه من الورث المليارات من الدولارات كيف حصل المرحوم على هذه الاموال ؟
يجب ان تتم المحاسبه بجديه وصرامه و لا يستثنى احد الكبير قبل الخفير والغني قبل الفقير
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ 13 ساعة
يا اخوان ترا دائرة الفساد في الوطن كبيرة جدآ جدآ جدآ وتحتاج لوقت كبير حتى تتم محاصرتها ومن ثم إغلاقها
والمواطن لو ساعد الدولة في محاربة الفساد بالإبلاغ عن الفاسدين سيساعدها هذا على سرعة القضاء عليه .
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 10 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 10 ساعات
* الشعب كلَه متوكل عليك ياوجه السعد يابو سلمان *
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 10 ساعات
متوكلين على الله وحده — ثم بعد ذلك