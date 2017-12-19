  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رغم المليارات.. ديوان المراقبة يكشف عن تقرير صادم حول مشروعات ” صرف جدة “

رغم المليارات.. ديوان المراقبة يكشف عن تقرير صادم حول مشروعات ” صرف جدة “

رغم المليارات.. ديوان المراقبة يكشف عن تقرير صادم حول مشروعات ” صرف جدة “
نايف السالم(صدى):

أوضح تقرير لديوان المراقبة العامة، أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.

وكشف التقرير عن تعثر وتأخر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيًا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.

 


الوسوم:, , , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 15 ساعة

بالله هذا سؤال يا قرني وين راحت يعني؟ قلة كروش وبطون يعني؟

[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة

وين راحت المليارات يالقرني ؟ راحت في جيوب المسؤلين من اكبر واحد فيهم الى اصغر موظف
كل واحد يعرف من اين تؤكل الكتف . فأكبرهم له نصيب الاسد ثم تبداء الحصه تقل نسبتها على حسب المنصب والوظيفه
مشكلة جده قديمه من ايام الفارسي والمفروض تتم محاسبه كل المسؤلين الاحياء والاموات منهم يحاسبون الورثه لانهم ورثوا اموال اخذها ابوهم بالباطل فالمفروض يعيدو هذا الاموال الى خزينة الدوله لان اباهم يتعذب في قبره مثل الكباب على الفحم
تصور ان بعض الورثه نصيبه من الورث المليارات من الدولارات كيف حصل المرحوم على هذه الاموال ؟
يجب ان تتم المحاسبه بجديه وصرامه و لا يستثنى احد الكبير قبل الخفير والغني قبل الفقير

[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ 13 ساعة

يا اخوان ترا دائرة الفساد في الوطن كبيرة جدآ جدآ جدآ وتحتاج لوقت كبير حتى تتم محاصرتها ومن ثم إغلاقها

والمواطن لو ساعد الدولة في محاربة الفساد بالإبلاغ عن الفاسدين سيساعدها هذا على سرعة القضاء عليه .

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 10 ساعات

متوكلين على الله وحده — ثم بعد ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *