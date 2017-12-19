3 مواقف تجعل سلطان بن سحيم الرجل الأبرز في قطر

الدوحة(صدى):

يلعب المعارض القطري الأمير سلطان بن سحيم آل ثاني، دورات بارزا في مهاجمة النظاتم القطري وكشف فضائح تنظيم الحمدين.

وجاء اجتماعه منذ قليل مع بعض الأفراد لأسرة آل ثاني الظهور الأول له، ونستعرض فيما يلي المناسبات التي ظهر فيها.

اجتماع لأسرة آل ثاني

أكد المعارض القطري الأمير سلطان بن سحيم آل ثان، أن الاحتفال الحقيقي باليوم الوطني لقطر، سيكون يوم الاحتفال بعودة الدوحة لعروبتها وحضنها الخليجي مرة أخرى، موجهًا التهنئة لشعب قطر بتلك المناسبة.

جاء ذلك خلال استضافته “اجتماع آل ثاني لإنقاذ قطر”، الذي ضم أكثر من 20 فردا من آل ثاني لأول مرة مرة منذ قطع العلاقات مع قطر تضامنا مع حكماء أسرة آل ثاني للعمل على إنقاذ قطر.

اجتماع قبايل قحطان

ظهر أيضًا عندما صرح وقال إن أسرته من المؤسسون لقطر، ونحن الذين سنطهرها من رجسها، لافتًا إلى أنه التزم الصمت الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة.

انتهاكات ” تميم ” ضده

قامت السلطات القطرية، في وقت سابق بتجميد كل حسابات الشيخ سلطان بن سحيم ، واستولت عناصر تابعة لقوات أمن الدولة القطري، على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات، جاء ذلك خلال اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني.