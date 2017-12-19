سعود القحطاني: اجتماع إنقاذ قطر للحكام الشرفاء رغم أنف عاق والديه

عبالسلام القزيز(صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، أن اجتماع أسرة آل ثاني لإنقاذ قطر هو اجتماع للحكام الشرفاء نسل الحكم والحكمة والسيادة.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” #اجتماع_ال_ثاني_لانقاذ_قطر هو اجتماع للحكام الشرفاء نسل الحكم والحكمة والسيادة وان رغم أنف عاق والديه #قذافي_الخليج وأنف #خيال_المآته “.

وتابع: ” وما اجتماع هذه النخبة الخيرة إلا دلالة واضحة أن سياسة الحمدين لا تمثل قطر ولا أهلنا في قطر وقرب الفرج إن شاء الله يا أهلنا في قطر العزيزة ” .

وضم الاجتماع الذي جاء تضامنا مع حكماء أسرة آل ثاني للعمل على إنقاذ قطر أكثر من 20 فردا من أسرة آل ثاني منذ قطع الدول العربية العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب، وتم خلاله التأكيد الكامل على ضرورة عودة قطر إلى حضنها الخليجي والعربي، كما ضم أفرادا من جميع عائلات الأسرة ومن الشخصيات الحكيمة فيها.