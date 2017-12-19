مدير مدني الباحة يقوم بجولة لإدارة الدفاع المدني بالمخواه

محمد بن شقيه(صدى):

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي المنتشري، أمس الاثنين، إدارة الدفاع المدني بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة وكان في استقباله مدير إدارة الدفاع المدني بالمخواه الرائد محمد الراشدي.

ورحّب الراشدي، بالعميد المنتشري ومن ثم استمع إلى شرح مفصل عن الإدارة وموقعها الجغرافي وحدودها الإدارية ونسبة التغطية وعدد السكان والقوى الآلية والبشرية والأنشطة الخاضعة للإشراف الوقائي وإحصائية الحوادث والمخاطر المحتملة والصعوبات والمعوقات وعدد القرى والهجر التي تشملها التغطية والأودية.

وقام مدير مدني الباحة، بجولة على الإدارة واستمع لشرح مفصل من قبل مدراء تلك المواقع، ومن ثم انتقل للمراكز التابعة لإدارة المخواه وهي مركز نيرا ومركز الجوه ومركز ناوان، واستمع إلى شرح مفصل عن مهام وأعمال تلك المراكز .كما قام بزيارة لموقع مهرجان الربيع اللذي يقام بالمحافظة خلال الفترة القادمة .

وقد وجه العميد المنتشري بتسهيل وتذليل كافة المعوقات أمام أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والاستفادة مما وفرته حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين من مواقع وتجهيزات تسعى إلى رفع مستوى كفاءات الضباط والأفراد من خلال ترشيح وإلحاق الضباط والأفراد بالدورات التي يتم عقدها بمديرية المنطقةوخارجها

وفي ختام الزيارة، نقل “العميد المنتشري” لهم تحيات وتقدير سمو امير منطقة الباحة الامير حسام بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.

كما قدم العميد المنتشري، شكره وتقديره لمدير وضباط وافراد ادارة الدفاع المدني بمحافظة المخواه والمراكز التابعة لها ؛ على ما شاهده من إنجاز واستعداد وما لمسه من حرص في كافة المواقع، متمنيًا للجميع كل التوفيق