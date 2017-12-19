بالفيديو.. متطرف يحطم تمثالا أثريا في الجزائر
أظهر مقطع فيديو، شخص يقوم بعملية تخريب لتمثال شهير بمدينة سطيف شرق الجزائر.
وأظهر الفيديو شخص تسلق التمثال وقام بطمس عدد من أجزاء المرأة المصنوعة من الرخام على مستوى الوجه والصدر مستخدما مطرقة وقضيب حديدي، وسط صرخات المواطنين الذين تجمعوا حوله مطالبينه بالتوقف عن تخريب التمثال.
وهدّد المتطرف بضرب كل من يقترب منه واستعان المواطنون بقوات الأمن التي تمكنت من إيقافه بمساعدة عدد من المواطنين، فيما بدى الشخص في حالة هيستيرية.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا مسكين شاف تمثال المراة عاريه في منطقة الصدر والمنطقه السفلى ولم يستطع التحكم في نفسه وقد يكون عزابي فحصل عنده ارتجاج عقلي و هوس فكري فقرر تكسير هذه المنطقتين التي تثير غرائز العزاب
حمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
روى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ( أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ .
فاضل[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 11 ساعة
تغييرها او ازالتها من مهام ولي الأمر .. المفروض ان يعترض على ذلك بالطرق المعروفة .. مو بهذه الطريقة الهمجية .. اذا رفض ولي الأمر فعليك السمع والطاعة .. وهذا لا يتنافى مع انكار المنكر اللي هو درجات .. ففي هذه الحالة عليه انكاره بلسانه او بقلبه .. وليس بيده