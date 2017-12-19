بالفيديو.. متطرف يحطم تمثالا أثريا في الجزائر

الجزائر(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شخص يقوم بعملية تخريب لتمثال شهير بمدينة سطيف شرق الجزائر.

وأظهر الفيديو شخص تسلق التمثال وقام بطمس عدد من أجزاء المرأة المصنوعة من الرخام على مستوى الوجه والصدر مستخدما مطرقة وقضيب حديدي، وسط صرخات المواطنين الذين تجمعوا حوله مطالبينه بالتوقف عن تخريب التمثال.

وهدّد المتطرف بضرب كل من يقترب منه واستعان المواطنون بقوات الأمن التي تمكنت من إيقافه بمساعدة عدد من المواطنين، فيما بدى الشخص في حالة هيستيرية.