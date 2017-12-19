أمريكا تعطل مشروع مصر بشأن القدس في مجلس الأمن عبر ” الفيتو “

واشنطن(صدى):

استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعطل مشروع قرار كانت قدمته مصر ويدعو للتراجع عن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال الجلسة، أن مشروع القرار المطروح ” يعيق السلام ” ، مضيفة أن واشنطن ” ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين “.

وأكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن القدس الشرقية ستبقى جزاء من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن لندن لن تنقل السفارة البريطانية إلى القدس.