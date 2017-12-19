فلسطين تدين الفيتو الأمريكي: استهتارا بالمجتمع الدولي وانحيازا للاحتلال

رام الله(صدى):

أدانت الرئاسة الفلسطينية الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار بشأن القدس، واعتبرته استهتارا بالمجتمع الدولي وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، إن الفيتو الأميركي بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو ضد الاجماع الدولي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويمثل انحيازا كاملا للاحتلال والعدوان .

وقال: ” سنواصل تحركاتنا في الأمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ” .