تفاصيل عملية سطو مسلح على شاب وسرقة سيارته بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تعرض شاب لحادثة سطو مسلح من قبل مجهولين أثناء قيادة سيارته في حي غرناطة بالرياض، ليهرب تاركا السيارة لهم.

وأوضحت المصادر، أن فرق البحث الجنائي توصلت لأحد المشتبه بهم في الحادثة وأطاحت به، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها للإطاحة بباقي المتورطين وعددهم 6 أشخاص.

وأكد والد الشاب الذي سرقت سيارته تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أن ابنه ذهب بالسيارة لشراء إفطار لهم من أحد البوفيهات القريبة في الحي، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف قبل أن تقطع عليه سيارتان أخريان الطريق لمنعه من السير.

وأضاف أن ابنه نزل من السيارة لتفقدها فاعتدت عليه العصابة ومنعته من الاتصال بالشرطة، وهددته بسلاح ناري كان أحدهم يحمله لكنه تمكن من الهرب تاركاً مركبته في أيدي اللصوص، موضحا أن المركبة المسروقة لا تزال مفقودة، وهي سيارة من نوع ” هيونداي إلنترا ” رمادية اللون موديل 2017 ورقم لوحتها “داي 7923″، مطالباً الجهات الأمنية بسرعة القبض على العصابة المتورطة.