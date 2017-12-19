سطام آل سعود يكشف أكاذيب ” نيويورك تايمز ” عن ولي العهد

نايف السالم(صدى):

في رد منه قوي، كذب الأمير سطام بن خالد آل سعود ، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة عن شراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قصرا عريقا في فرنسا بمبلغ 300 مليون دولار.

وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود‏، عبر موقع ” تويتر ” علق خلالها على هذه الأنباء مؤكداً أنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

‎وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود‏: ” حرب إعلامية وشائعات مازلت مستمرة على ولي العهد حفظه الله بدأت بكذبة اليخت ثم اللوحة الفنية، وانتهت بقصر لويس 14 في فرنسا، كلها كاذبة يبثها إعلام مأجور وأقلام حاقدة، تلك الإشاعات والأكاذيب المستمرة لن تغير شيئًا “.