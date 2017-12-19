سطام آل سعود يكشف أكاذيب ” نيويورك تايمز ” عن ولي العهد
في رد منه قوي، كذب الأمير سطام بن خالد آل سعود ، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة عن شراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قصرا عريقا في فرنسا بمبلغ 300 مليون دولار.
وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر موقع ” تويتر ” علق خلالها على هذه الأنباء مؤكداً أنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: ” حرب إعلامية وشائعات مازلت مستمرة على ولي العهد حفظه الله بدأت بكذبة اليخت ثم اللوحة الفنية، وانتهت بقصر لويس 14 في فرنسا، كلها كاذبة يبثها إعلام مأجور وأقلام حاقدة، تلك الإشاعات والأكاذيب المستمرة لن تغير شيئًا “.
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة
بثت سمومها قنوات الإخونجيه الشرق مذيعها معتز مطر ومكملين تبث من تركيا يمتلكها أيمن نور الخارجي الإخواني بكل تلك الإشاعات الزائفه ووثائقهم المفبركه عملا الماسونيه صنيعت صهيون ردالله كيدهم في نحورهم وأحبط الله مخططاتهم
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 14 ساعة
يا ما ستسمع المزيد من الكذب كل يوم و ليله
اصبحت القنوات الممونه من نظام الحمدين شغلها الشاغل السعوديه و ولي العهد
مثل قناة الحوار وقناة الجزيره وبعض القنوات اللبنانيه والاخرى التي تبث من تركيا قناة الاخوان المفسدين
وجميعهم يدعون ان عندهم معلومات مؤكده وكأنهم متواجدين في الديوان الملكي
كل ليله برنامج خاص عن السعوديه والضيوف هم الضيوف من الكلاب المهاجره في لندن
يتفقون مع احدهم مقابل مبلغ من المال ثم يحضرونه وهات يا كذب وشتم وانتقاد
لكن كما يقال القافله تسير والكلاب تنبح
juhaninb[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 12 ساعة
جزاك الله خير الأمير سطام بن خالد آل سعود وارجو توضيح هذه الاكاذيب للعامه كي لايخدعهم الحاقدين.
وسِع صدرك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
لو كل الناس قالوا وكذبوا وزادوا وافتروا على اي شخص بالعالم فلن يضره ذلك شي نهائياً … لأن الله هو العليم بكل شي المطلع على خفايا الأمور وعلى الغيب المطلق … ولن يحدث شي في هذا الكون لم يكتبه الله ولن تمنع اي قوة مهما بلغت حدوث شي كتبه الله … والرابح من اراح نفسه وقلبه واطمأن لحكم الله وإرادته واستحضر ( دائماً ) ان رزقه وعمره قد كتبه الله له وهو لايزال في بطن أمه .. كما استحضر دائماً ان الدنيا ( كلها ) لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها شربة ماء .
ربيعان[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب لو كانت صحيحه ايش المشكله هو حر يشري الي يبي