فيديو.. والد الشهيد الرشيدي يرثي نجله بكلمات مؤثرة

أبدى والد الشهيد شامخ الرشيدي، الذي استشهد في الحد الجنوبي، عن فخره بابنه ودعمه للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أنه على استعداد للدفع بأولاده صغيرهم وكبيرهم إلى جبهة القتال فداء للوطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تقديم عسكريين واجب العزاء لوالد الشهيد عنهم وعن منسوبي القوات على الحد الجنوبي، وتحدث الأب طالبا تبليغ تحياته للمرابطين على الحد، وأن يجزيهم الله خيرًا فهم رافعين الرأس، مقدرا حضور زملاء ابنه الشهيد لمجلس العزاء.

وأضاف الأب في كلمة مؤثرة أن استشهاد ابنه خدمة للوطن وأنهم مستعدين بتقديم اخوانه بدلا عنه، وكل شيء للوطن والمليك والحرمين والدين الاسلامي، وأنهم بخير ونعمة، موجهًا تحيته للقائد وكل الجنود المرابطين، مكررا استعداده لتقديم أبنائه صغيرا وكبيرا فداء للوطن.

كلمة تسجل بماء الذهب ورسالة الى جميع الشعب السعودي وكل #ابطالنا_البواسل في #الحد_الجنوبي من رجل مسلم مؤمن شهم وشجاع . .

انه والد البطل الشهيد/ #شامخ_الرشيدي تقبله الله

جاء زملائه الى بيته ليعزوه في إبنه فكان هو من يعزيهم

لله درك ياشيخ سعيد⁦✌️⁩#استشهاد_البطل_شامخ_الرشيدي pic.twitter.com/WifseRycq7

— الحد الجنوبي نيوز (@alhadaljnobnewz) December 16, 2017