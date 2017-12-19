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فيديو.. والد الشهيد الرشيدي يرثي نجله بكلمات مؤثرة

فيديو.. والد الشهيد الرشيدي يرثي نجله بكلمات مؤثرة
طلال الغامدي(صدى):

أبدى والد الشهيد شامخ الرشيدي، الذي استشهد في الحد الجنوبي، عن فخره بابنه ودعمه للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أنه على استعداد للدفع بأولاده صغيرهم وكبيرهم إلى جبهة القتال فداء للوطن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تقديم عسكريين واجب العزاء لوالد الشهيد عنهم وعن منسوبي القوات على الحد الجنوبي، وتحدث الأب طالبا تبليغ تحياته للمرابطين على الحد، وأن يجزيهم الله خيرًا فهم رافعين الرأس، مقدرا حضور زملاء ابنه الشهيد لمجلس العزاء.
وأضاف الأب في كلمة مؤثرة أن استشهاد ابنه خدمة للوطن وأنهم مستعدين بتقديم اخوانه بدلا عنه، وكل شيء للوطن والمليك والحرمين والدين الاسلامي، وأنهم بخير ونعمة، موجهًا تحيته للقائد وكل الجنود المرابطين، مكررا استعداده لتقديم أبنائه صغيرا وكبيرا فداء للوطن.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء والديه واهله كافه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 10 ساعات

رحمه الله وعوضكم خيرا

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

رحمها الله واسكنه جناته

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