ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا نهاية الشهر بالرياض
تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، حفل غنائيا على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.
وأكدت هيئة الترفيه أن الحفل مخصص للنساء فقط، وسيقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.
ويتم الحجز لحضور الحفل الغنائي عن طريق الرابط:
https://www.ticketingboxoffice.com/magida-el-roumi-live-in-riyadh-tickets/event/10454
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 17 ساعة
يارب رحمتك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 17 ساعة
ياخفايا الوقت هاتي مابقى😁😊الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 7 ساعات
من كان يتصور أن فيه حفلات غنائية بالرياض وسينما وقيادة المرأة … ((( خلال مدة قصيرة جداً )))
سبحان من يُغير ولا يتغير ……… الله المستعان ..