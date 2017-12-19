ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا نهاية الشهر بالرياض

نورة الشهري(صدى):

تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، حفل غنائيا على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.

وأكدت هيئة الترفيه أن الحفل مخصص للنساء فقط، وسيقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

ويتم الحجز لحضور الحفل الغنائي عن طريق الرابط:

https://www.ticketingboxoffice.com/magida-el-roumi-live-in-riyadh-tickets/event/10454