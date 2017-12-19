تركي آل الشيخ عن اجتماع إنقاذ قطر: ” لا عزاء لمرتزقة خيال المآته “

عبدالسلام القزيز(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على اجتماع أسرة آل ثاني لأول مرة منذ قطع الدول العربية العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” #اجتماع_ال_ثاني_لانقاذ_قطر هو الخطوة التي طال انتظارها من كافة المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي ولا عزاء لمرتزقة خيال المآته #ذميم وتنظيم الحمدين “.

وضم الاجتماع الذي جاء تضامنا مع حكماء أسرة آل ثاني للعمل على إنقاذ قطر أكثر من 20 فردا من أسرة آل ثاني، وتم خلاله التأكيد الكامل على ضرورة عودة قطر إلى حضنها الخليجي والعربي، كما ضم أفرادا من جميع عائلات الأسرة ومن الشخصيات الحكيمة فيها.