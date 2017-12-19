آل ثاني يجتمعون لإنقاذ قطر: ” الدوحة ستعود لعروبتها “
اجتمع أكثر من 20 فردا من اسرة آل ثاني لأول مرة منذ المقاطعة الرباعية لقطر، وضم الاجتماع ،الذى جاء تضامنا مع حكماء أسرة آل ثانى للعمل على إنقاذ قطر،العديد من الجيل الجديد من أبناء عائلة آل ثانى وتم خلاله تهنئة الشعب القطرى باليوم الوطنى والتأكيد الكامل على ضرورة عودة قطر إلى حضنها الخليجى والعربى.
كما ضم أفرادا من جميع عائلات الأسرة ومن الشخصيات الحكيمة فيها.
وأكد شيوخ آل ثانى، أن قطر ستعود إلى عروبتها ، مؤكدين أن اجتماع آل ثانى لإنقاذ قطر بادرة خير، مشيرين إلى أن سحب الجنسية من أى مواطن قطرى أمر مرفوض.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 15 ساعة
طيب يكون خير
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 13 ساعة
هل عندهم اسماء كاملة، ومتي واين عقد الاجتماع.؟ يا سلام علي الشفافية وتحرّي الصدق ! عموما اللي بيته من زجاج لا يبدأ برمي الحجارة علي بيوت الآخرين او كما قيل.
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 12 ساعة
السرعة في الحسم مطلوبة ونتمنى إعلان أن القوات المسلحة التركية والإيرانية قوات احتلال ولا علاقة لها بدولة قطر ولا الشعب القطري وارفعوا المطالب إلى كل المنظمات الدولية والحقوقية وكل الدول المناهضة لإرهاب
سيف[ عدد التعليقات: 4726 ] نشر منذ 7 ساعات
خير انشاء الله اجل الجيل الجديد .
سيف[ عدد التعليقات: 4726 ] نشر منذ 7 ساعات
عاش تميم المجد عاش تميم الخير .
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 7 ساعات
اعقل يا..سيفون