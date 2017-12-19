آل ثاني يجتمعون لإنقاذ قطر: ” الدوحة ستعود لعروبتها “

عبدالسلام القزيز(صدى):

اجتمع أكثر من 20 فردا من اسرة آل ثاني لأول مرة منذ المقاطعة الرباعية لقطر، وضم الاجتماع ،الذى جاء تضامنا مع حكماء أسرة آل ثانى للعمل على إنقاذ قطر،العديد من الجيل الجديد من أبناء عائلة آل ثانى وتم خلاله تهنئة الشعب القطرى باليوم الوطنى والتأكيد الكامل على ضرورة عودة قطر إلى حضنها الخليجى والعربى.

كما ضم أفرادا من جميع عائلات الأسرة ومن الشخصيات الحكيمة فيها.

وأكد شيوخ آل ثانى، أن قطر ستعود إلى عروبتها ، مؤكدين أن اجتماع آل ثانى لإنقاذ قطر بادرة خير، مشيرين إلى أن سحب الجنسية من أى مواطن قطرى أمر مرفوض.