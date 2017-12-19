تركي العجمة يشارك لاعب الخدع البصرية العالمي كولن فوستر

الثلاثاء 19
ديسمبر
بعض الفقرات كانت ضعيفة جدا
اعتقد ازعجونا بالعجز المالي واللي وصل لاقواتنا لكن عند الله تجتمع الخصوم
اذا ماهذا هو الفساد بعينه اجل وشه الفساد اموال تنفق اسرافا وتبذير على اشياء تافه ليس له اي مردود ايجابي بل هو سلبي اليس مال الدولة امانه اليس هي من ضمن الاشياء التي تسال عنها امام الله فيما انفقته لا ارى الا العقول ان الامانه قد ضاعت والعقول قد ضلت قال الله تعالى(ولا تأتوا السفهاء اموالكم )ياولي من الوقوف امام الله وهو علام الخفاياء والمكنون
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
بعض الفقرات كانت ضعيفة جدا
مستغرب[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 ساعات
اعتقد ازعجونا بالعجز المالي واللي وصل لاقواتنا لكن عند الله تجتمع الخصوم
ابو منارالد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
اذا ماهذا هو الفساد بعينه اجل وشه الفساد اموال تنفق اسرافا وتبذير على اشياء تافه ليس له اي مردود ايجابي بل هو سلبي اليس مال الدولة امانه اليس هي من ضمن الاشياء التي تسال عنها امام الله فيما انفقته لا ارى الا العقول ان الامانه قد ضاعت والعقول قد ضلت قال الله تعالى(ولا تأتوا السفهاء اموالكم )ياولي من الوقوف امام الله وهو علام الخفاياء والمكنون