ياسر القحطاني : فاتني التصوير مع تركي آل شيخ

الثلاثاء 19
ديسمبر
خلاص. يا باشا. راحت عليك. زمانك ولا. خذ صوره لتركي وضعها بجانب صورتك ورزها بمجلسكم. ههههه. هذا زمن التكرن نواف وجحفوله
عندنا واحد بالحارة تعال تصور معة متكئ من العصر لين اخر الليل
سامي بيقوم بالواج
الله يصلحك..ترى حتى الطواقي ما يبونك.
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ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 11 ساعة
خلاص. يا باشا. راحت عليك. زمانك ولا. خذ صوره لتركي وضعها بجانب صورتك ورزها بمجلسكم. ههههه. هذا زمن التكرن نواف وجحفوله
ابو راكان[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 10 ساعات
عندنا واحد بالحارة تعال تصور معة متكئ من العصر لين اخر الليل
ابو[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 9 ساعات
سامي بيقوم بالواج
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يصلحك..ترى حتى الطواقي ما يبونك.