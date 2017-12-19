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  3. ياسر القحطاني : فاتني التصوير مع تركي آل شيخ

ياسر القحطاني : فاتني التصوير مع تركي آل شيخ




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 11 ساعة

خلاص. يا باشا. راحت عليك. زمانك ولا. خذ صوره لتركي وضعها بجانب صورتك ورزها بمجلسكم. ههههه. هذا زمن التكرن نواف وجحفوله

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 10 ساعات

عندنا واحد بالحارة تعال تصور معة متكئ من العصر لين اخر الليل

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 9 ساعات

سامي بيقوم بالواج

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يصلحك..ترى حتى الطواقي ما يبونك.

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