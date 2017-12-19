حفل هيئة الرياضة اليوم الأثنين

الثلاثاء 19
ديسمبر
للاسف هذا احتفال لارضاء الوسط الفني فقط
وليس للجمهور وانما للترزز والباهي والفشخره الكذابه
امام المشاهير من اساطير الكره وكذلك بعض الفنانين
فشل ذريع لعراب الكره السعودية ومظهر غير لائق لنا كسعوديين
وليس من طموحنا مثل هذا
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أبوحنين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 12 ساعة
للاسف هذا احتفال لارضاء الوسط الفني فقط
وليس للجمهور وانما للترزز والباهي والفشخره الكذابه
امام المشاهير من اساطير الكره وكذلك بعض الفنانين
فشل ذريع لعراب الكره السعودية ومظهر غير لائق لنا كسعوديين
وليس من طموحنا مثل هذا