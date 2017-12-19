دراسة حديثة: قلة ساعات نوم ” ترامب ” تعود لعوامل وراثية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن علم الوراثة له صلة كبيرة بفكرة الحصول على قسط كافي من النوم أو عدم الحصول عليه ، حيث يمكن لأشخاص مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنام 3 ساعات في الليل فقط في حين أنها تتمكن من التواصل طوال اليوم .

وعلى الرغم من أن الطبيعي ألا يقل معدل النوم الطبيعي عن 7 ساعات يوميًا ، إلا أن 40% من الأمريكيين لا يتمكنون من النوم لساعات طويلة ، ويعود ذلك للجينات الوراثية ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية .