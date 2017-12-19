دراسة حديثة: قلة ساعات نوم ” ترامب ” تعود لعوامل وراثية
كشفت دراسة علمية حديثة أن علم الوراثة له صلة كبيرة بفكرة الحصول على قسط كافي من النوم أو عدم الحصول عليه ، حيث يمكن لأشخاص مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنام 3 ساعات في الليل فقط في حين أنها تتمكن من التواصل طوال اليوم .
وعلى الرغم من أن الطبيعي ألا يقل معدل النوم الطبيعي عن 7 ساعات يوميًا ، إلا أن 40% من الأمريكيين لا يتمكنون من النوم لساعات طويلة ، ويعود ذلك للجينات الوراثية ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يجعله مايرقد ولايغمض له جفن 😂😂😂😂😂😭😭😭
شعليناا في نوم تراب ☺☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب عادي الإنسان على حسب مايعود نفسه
أنا 4ساعات تكفيني وتعودت ع هاالشي
لدرجة الناس ماتدري متى انام ومتى أصحى
متواجد على مدار الساعة
لاأنام ولا أخلي أحد ينام🤗🤗🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههه😊وش دراهم ليكون عاملين له ساهر بغرفته😁☺
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة
لا بل طير النوم من عيونه الكوري الشمالي قاطع قلبه بصواريخه وكيماويه قاطع قلبه صبح كابوسه كاتم أنفاسه طير النوم من عيونه
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههه 😁😁 وانا بعد ماكثر عن خمس ساعات شكل جيناتي الوراثية امريكيه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة
كلنا نومنا خفيف وقليل .. ايش الحل 😢💔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 15 ساعة
العزوبيه والوحده لها علاقه كبيره بالقلق فطبيعي جدا ان لا ينام الوحيد اكثر من 4 ساعات يوميا
لذلك انصح كل عزابي و عزابيه بالمبادره فورا الى الزواج لكي ينعم بالنوم العميق في الليل
نوم الانسان لوحده على السرير لا يكون مستقر بل تجده يتقلب في الليله اكثر من مره وهو ما يسمى بنوم العازب او العازبه فلو ان العازب والعازبه اجتمعو على سرير واحد وانحشروا في حضن بعض وخصوصا في هذا الوقت سيتمر في النوم الى 8 ساعات يوميا
الوحده خطيره على عقلية البشر فحذروها يا معشر العزاب وفقكم الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 14 ساعة
الشخص الي متعود على الأشغال وأدارة الأعمال
يكون متيقظ دائمآ
حتى وهو نايم ميرتاح بنومته
يبي يكمل اشغاله
فتلقاااه شغال ٢٤ساعة
حتى وهو نايم عقله يشتغل
ويعطيه تنبيهات
وجوالاته ماتسكت ليل ولا نهار
حتى لو بغى ينام لازم تكون جوالاته حوله
ولو قفلها قامت الدنيا😲
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 13 ساعة
يسلام على راحة البال تنام بكييييييييييييييييييييييييير وتصحه بكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير وإن طال همك نم والكوري الشمالي عليه ماينجر خرابيط ترامب -مجنون كوريا جنن ترامب إمريكا خلع قلبه وطير النوم من عنيه سلط الله عليه من لايخاف فيه إلا ولا ملَه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 12 ساعة
حمدالله على سلامة الغالي
وش أخبارك ي جميل وين الناس
وحشتنا يعسسسسسل😘😘😘
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههه كل تعليق في وادي 😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
تراب جعله ما ينام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 8 ساعات
يمكن متأثر بطرزان ,,,
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 ساعات
5 ساعات انام او قل
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 6 ساعات
عساه البلاء
ليته ماينام أبد وينقلونه للمصحة النفسية
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 4 ساعات
ياصاحبي كيفك جعلك دوم بخير وصحه وعافيه والجميع دمتم بخير نحن بخير حفظكم الله يالقرني وكل محبيك وسلام سلم وتسلم