احمد جبران يعلن أسر قائد حوثي

فهمي محمد(صدى):

اعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن احمد حسان جبران، تحرير مديريات بيحان وعسيلان والعين بشكل كامل.

وقال اللواء جبران جبران في تصريح صحفية: إن محافظة شبوه باتت محررة عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها الان ونهايتها باتت قريبه، مؤكداً أن جيوب المليشيا الصغيرة محاصرة من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها سوى الموت أو الاستسلام.

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أنه تم أسر قيادات حوثية كبيرة .