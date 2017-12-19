احمد جبران يعلن أسر قائد حوثي
اعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن احمد حسان جبران، تحرير مديريات بيحان وعسيلان والعين بشكل كامل.
وقال اللواء جبران جبران في تصريح صحفية: إن محافظة شبوه باتت محررة عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها الان ونهايتها باتت قريبه، مؤكداً أن جيوب المليشيا الصغيرة محاصرة من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها سوى الموت أو الاستسلام.
وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أنه تم أسر قيادات حوثية كبيرة .
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 18 ساعة
وبحول الله جي الدور على عبداللات الحوثي متزعمهم ويجتثو الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين من جذوره ولايبقى منهم أثرا دنت نهايتهم بحول الله