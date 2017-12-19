نشطاء التواصل الاجتماعي يسخرون من أول تغريدة لـ ” تميم ” .. ” أهلا يا إرهابي “

طلال الضوي(صدى):

سخر نشطاء التواصل الاجتماعي من معاون الإرهاب ” تميم بن حمد ” ، من أول تغريدة له على ” تويتر ” معلقًا على يوم قطر الوطنى.

وجاءت تغريدة أمير الإرهاب كالآتى ” في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير ” .

وقال أحد النشطاء: أهلا يا إرهابى، في حين كتب أخر تعليقًاً ” الله لا بارك لا فيك ولا فى أبوك، شجرة نجسة.

وأضاف آخر ساخراً فى التعليقات : بارك لشريفة يا ولد موزة، بينما سخر عبد الرحمن من تغريدة أمير الأرهاب قائلاً :الآباء والأجداد، المنقلبين على بعض.