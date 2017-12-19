سلطان بن سحيم: نظام الحمدين ينهار بفضل المقاطعة العربية

طلال الضوي(صدى):

كشف رئيس المعارض القطرية، الشيخ سلطان بن سحيم، عن انهيار نظام القطري ولفظ أنفاسه الأخيرة بفضل حكام دول الخليج والدول العربية بعد مقاطعتهم للمؤتمرات المشاركة بها قطر.

وقال سلطان بن سحيم فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” بفضل الله ثم بالشرفاء من حكام الخليج والعرب أصبح هذا التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن جفت منابع إرهابه ” .