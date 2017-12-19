سلطان بن سحيم: نظام الحمدين ينهار بفضل المقاطعة العربية
كشف رئيس المعارض القطرية، الشيخ سلطان بن سحيم، عن انهيار نظام القطري ولفظ أنفاسه الأخيرة بفضل حكام دول الخليج والدول العربية بعد مقاطعتهم للمؤتمرات المشاركة بها قطر.
وقال سلطان بن سحيم فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” بفضل الله ثم بالشرفاء من حكام الخليج والعرب أصبح هذا التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن جفت منابع إرهابه ” .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 19 ساعة
يستاهلون اتباع المجوس☺😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 18 ساعة
طيب
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 18 ساعة
تميم بن موزه جعله من جرف لدحديره عميل صهيون وصنيعتهم ممون الإرهابيين ومدعمهم ومؤوي قادة الإخوان قرداوي الدوحه وطرثوث إياه أذناب الماسونيه