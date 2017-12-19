” جاي زاي ” يحبس أنفاسه عن الغناء لدعم متعافية من السرطان

واشنطن(صدى):

صمت مغني الراب الأمريكي جاي زاي لوهلة خلال حفله الغنائي بمدينة ” أوكلاند ” ، وذلك بعدما دعا سيدة معافاة من السرطان لتصعد إلى خشبة المسرح وسط تحية من الحضور .

وحبس ” جاي ” الذي يبلغ 48 عامًا أنفاسه عن الغناء بعدما قرأ لافتة لإحدى المعجبات وهي تقول فيها ” تخلصت من سرطان الثدي مرتين متتاليتين فهل أستحق حضن أم صورة سيلفي ” ، ليرد عليها النجم عند صعودها إلى المسرح بجواره قائلًا ” أنتي حقًا تستحقين حضن ” .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لهذه اللحظة من الحفل معربين عن سعادتهم بالموقف الإنساني الذي قام به مغني الراب الأمريكي بشكل مثير للدهشة .