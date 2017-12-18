” القحطاني ” يسخر من تهنئة ” تميم ” في يوم قطر الوطني
تهكم سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، من تهنئة معاون الإرهاب ” تميم بن حمد ” ، للشعب ، بمناسبة يوم قطر الوطني.
وعلق القحطاني ساخرًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : خالص التهنئة بسماح عزمي لك بفتح حساب في تويتر مع تمنياتي الصادقة أن يسمحوا لك بإدارة الحساب.
وأضاف القحطاني: وفي يوم قطر الوطني يتذكر الأبناء دماء أجدادهم التي روت الأرض في قتال القوات المحتلة وخيانة تنظيم الحمدين لدماء الشهداء بتولية أحفاد المحتلين على البلاد فماعاد هناك معنى لذكرى الاستقلال.
وكان ” تميم ” قد قال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 19 ساعة
الحين ذا القحطاني كم يستلم راتب وبدلات وهل يدفع ضرايب مثل الشعب ازعجتنا انت والرافضة القطريين تقول ماعندنا فواتير كهرب وموية واكل وبانزين تدبلت ٥ أضعاف
والله صدق يوم يقولون الشعب في وادي وَذَا الأشكال في وادي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههه ههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههه☺صادق ابو قحط☺يتيم المجد الظاهر شل عقله عزمي يسرحه ويروحه على كيفه😁😊ويحرضه على المسلمين الله لايبلانا ويكون بعون الابرياء من شعب قطر
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة
معرى للشعوب تعرى من هدومه تميم إبن موزه عميل صهيون ذنب الماسونيه ممون الإرهاب ومدعمهم من طقة طرثوث البدوني الخارجي الإخواني تهبو هباكم الله
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 15 ساعة
ما في قطر تضحيات ولا دماء الاجداد ولا بطيخ و لا سبانخ
اللي حصل في قطر منذو جد تميم هي الخيانه والغدر بالاخ وابن العم وصولا الى خيانة ابوك يا تميم بجدك
خليفه وطرده من الحكم وعاش جدك مشرد بين لندن و ابوضبي
لذا عيب عليك يا دميم ترد ما يكتب لك بدون وعي ولا ادراك ان القطرين يعرفون تاريخ قطر اكثر منك ومن عزمي بشاره الصهيوني
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 12 ساعة
جوعان سوف يغتال تميم فقد صبر كثيرا وهو جوعان واخر شيء تميم جلب له حليب الحمير ولكن جوعان لازال مصرا على قتل تميم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
حكومة قطر اصبحت على نهايتها بحول الله وقوته
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
يا ثقل طينة دليم قسم ما يستحي تهنئة من امير لشعبه وش دخلك ؟
من شفنا هالاشكال والديرة مدحدرة