اكتشاف ثغرة خطيرة بـ ” ويندوز 10 ” تسرق ” الباسورد “

متابعات(صدى):

أكد الباحث الأمني في شركة جوجل، تافيس أورماندي، عن اكتشاف ثغرة أمنية في نظام ” ويندوز 10 ” ، تسمح للمواقع الخبيثة بسرقة ” باسورد ” المستخدمين دون علمهم.

وقال ” أورماندي ” ، إن ” أحد إصدارات نظام التشغيل بويندوز 10 الموجهة للمطورين، جاءت مرفقة مع برنامج Keeper لتخزين كلمات المرور الذي يحتوي على ثغرة أمنية لم تكتشفها مايكروسوفت ” .

وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت أكدت بشكل غير مباشر أن تطبيقا خارجيا يمكن أن يعرض كلمات مرور مستخدمي ويندوز 10 للخطر، وعلى الرغم من أن المشكلة قد تم حلها، لكن لا تزال هناك بعض الشكوك من بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تأتي مثبتة في الويندوز 10.