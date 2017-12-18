إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى مخرج كيلو 10 بجدة

نايف السالم(صدى):

اصيب شخصين بإصابات مختلفة إثر حادث انقلاب من اعلى كوبري مخرج كيلو 10 جنوب مجسم النخلة باتجاه مكه وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد ابوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب.

وأضاف ابوزيد: ” هرعت فرق اسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين الى الموقع،.؛ ليجدوا حالتين وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين لمستشفى شرق جدة العام ” .

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.