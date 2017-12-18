استمرار ماكينة الإعدامات في إيران تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

طهران(صدى):

تواصل عمل ماكينة الإعدام والتعذيب والجلد في النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران الاسبوع الماضي بشكل متواصل وحصد ضحايا من المواطنين الإيرانيين المضطهدين، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر).

ونفذت الماكينة 11 عملية إعدام حصرا خلال 11 إلى 14 ديسمبر في مدن «ساري» و«كرمانشاه» و«اردبيل» و«اصفهان» و«خوي» و«شيراز»، جرت ثلاثة منها على الملأ، كما وخلال هذه المدة صدرت أحكام بالإعدام على مالايقل عن 14 سجينا آخر في سجن مدينة كرج.

ففي يوم 11 ديسمبر أعدم النظام 5 سجناء جماعيا في سجن «ديزل آباد» بمدينة كرمانشاه وسجينا آخر في سجن مدينة ساري، وفي اليوم التالي أعلن النظام سجينا في سجن مدينة تبريز.

ولغرض التنكيل وخلق أجواء الرعب والخوف، أعدم النظام على الملأ سجينين شنقا يوم 13 ديسمبر بتهمة قتل الحرسي «أصغر قضاوي» أحد عناصر قوى الأمن في ساحة «خوراسكان» بمدينة اصفهان.

وفي يوم 14 ديسمبر أعدم النظام سجينا في مدينة «خوي» على الملأ. كما وفي اليوم نفسه أعدم النظام سجينا آخر في مدينة شيراز.

وكان عميد الحرس محمد رضا يزدي قائد فرقة محمد رسول الله التي تتولى مسؤولية حماية الأمن في طهران قد حذر يوم 10 ديسمبر من وقوع زلزال شعبي، كما أعرب نائب في مجلس شورى النظام يدعى «محمود صادقي» عن «تحد كبير» يواجه النظام.