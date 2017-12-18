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شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال في تخصصات الإدارة ، لحملة الماجستير والبكالوريوس مع ضرورة وجود خبرات سابقة للعمل بفرع الشركة الرئيسي في الرياض .

وأعلنت الشركة عن تفاصيل الوظائف المُتاحة والتي تمثلت في :

– مدير قسم تصميم الحزم الأساسية المتنقلة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، نظام المعلومات الحاسوبية، الإلكترونيات)، أو غيرها ذات الصلة.

– مشرف تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).

– مشرف المحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع التوظيف الإلكتروني بدءاً من 17 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر الجاري ، كما لفتت إلى أن التفاصيل وشروط الوظائف متاحة عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا.

 


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