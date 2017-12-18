ترامب : روسيا والصين تعملان ضد مصالح الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب ،اليوم الإثنين، إن روسيا والصين يعملان ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بشأن الاستراتيجية أن إدارته قامت بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لدعمه الإرهاب.

وتابع ترامب : أسلافه عقدوا اتفاقًا ضعيفًا مع إيران، وسمحوا لداعش بالسيطرة على مساحات واسعة في الشرق الأوسط، قائلًا : سنحمي حدودنا وسندافع عن الشعب الأمريكي ونمط الحياة العظيمة التي تعيشها أمريكا.

كما اتهم ترامب الصين بمحاولة دفع الأمريكيين إلى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ، وروسيا بمحاولة استعادة موقعها كقوة عظمى.