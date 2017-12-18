باحث فلكي : الجمعة المقبلة أطول ليلة شتوية في 2017

حمود العنزي(صدى):

أشار الباحث الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك ، ملهم بن محمد هندي ، إلى أن ليلة الجمعة المقبلة تتزامن مع الليلة الأطول في فصل الشتاء والتي يبدأ فيها الفصل فلكيًا على نصف الكرة الشمالي .

وأوضح ” هندي ” أنه من الملاحظ في حركة الأرض حول الشمس وجود تغيرات في ميل الشمس من الشمال صيفًا إلى الجنوب شتاءاً ، وهو ما يسبب تعاقب الفصول الأربعة فيتغير بالتالي طول النهار والليل ليطغى أحدهما على الآخر .

وأكد الباحث الفلكي أن طول النهار بمكة المكرمة سيستغرق 10 ساعات و50 دقيقة ، فيما يصل الليل إلى 13 ساعة و10 دقائق ، بينما يصل طول النهار في الرياض إلى 10 ساعات و 37 دقيقة وفي الليل إلى 13 ساعة و 23 دقيقة ، وهو ما يؤكد بدء فصل الشتاء على جميع أنحاء المملكة .