منتخب الإمارات يحرم الهلال من عموري
تضاءلت فرص نادي الهلال للفوز بخدمات الدولي الاماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بعموري.
واكدت مصادر مطلعه ان نادي العين في طريقه لتجديد عقد لاعبه الدولي عمر عبدالرحمن الذي دخل فترة الستة اشهر الحره.
في حين جاء انظمام الدولي عموري لمنتخب الامارات ليعلق المفاوضات موقتا. وبحسب تاكيدات هلاليه بدأت الاداره فعليا في تجهيز اسماء بديله للتعاقد مع احدها خلال الفتره الشتويه تحسبا لفشل مفاوضات عموري.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 20 ساعة
حتى وان لعب الاعب مع منتخب بلاده دورة الخليج تنتهي وبعدها فترة الانتقالات الشتوية والتسجيل مفتوح فيها لمدة شهر
الاعب معروف راح يجدد للعين ووقتها هل راح يتعاقد مع الهلال اعاره او لا
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 13 ساعة
عموري :-لا عب مؤثر، خلوق ،فنان،من أفضل صناع اللعب في الوطن العربي،يعتبر إضافة لكل فريق ينطم إليه.
ماشاء الله.
نتمنى له التوفيق.
عليان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 12 ساعة
هوا احتمال يجي 6 اشهر بعد مايجدد للعين 3 سنوات
واذا جاء الله يحيه في بيته الثاني
اهل الامارات مرحب بهم
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ 11 ساعة
ينور الززززعيم معقل البطولات
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 10 ساعات
عموري لو لعب في الدوري السعودي ستكون نهايته الكروية والرياضية
ابو سارة[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 6 ساعات
ممكن سؤال يا جماعة الخير
هذا عمر عبدالرحمن صح مواليد الرياض والي اعرفه انه يمني كيف يلعب معا منتخب الإمارات