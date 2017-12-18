منتخب الإمارات يحرم الهلال من عموري

خالد يحي(صدى):

تضاءلت فرص نادي الهلال للفوز بخدمات الدولي الاماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بعموري.

واكدت مصادر مطلعه ان نادي العين في طريقه لتجديد عقد لاعبه الدولي عمر عبدالرحمن الذي دخل فترة الستة اشهر الحره.

في حين جاء انظمام الدولي عموري لمنتخب الامارات ليعلق المفاوضات موقتا. وبحسب تاكيدات هلاليه بدأت الاداره فعليا في تجهيز اسماء بديله للتعاقد مع احدها خلال الفتره الشتويه تحسبا لفشل مفاوضات عموري.