ترامب: البلاد الغنية يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تنظيم داعش خسر تقريباً كل ما سيطر عليه من أراض فى سوريا والعراق.
وأضاف ترامب، خلال إعلانه استراتيجية إدارته للأمن القومي الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني يدعم الإرهاب ولذا تم فرض عقوبات عليه، مردفاً: ” البلدان الثرية يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها ” .
ابو رياض[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 20 ساعة
اعقب يالخاسي يالديوث
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 20 ساعة
مصدق نفسه الله يشغله بنفسه
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 20 ساعة
انت لا ولن ولم تدافع عن احد حتى استهداف السفن الأمريكية من قبل الحوثي لم ترد عليهم إلى الآن لأنك معهم ومع إيران من تحت الطاولة ترامب شخص مكشوف في أفعاله واقواله ونوياه ضد المسلمين والعرب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 20 ساعة
أبتزاز عيني عينك🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 19 ساعة
هذا مين يقصد
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 19 ساعة
ما شبع بعد من الجزية المدفوعة من حكام العرب له ولبنته ايفانكا وزوجها كوشنر. هل من مزيد…هل من مزيد…هل من مزيد. هذا النوع من الابتزاز تسمي هنا ضريبة الحمايه. عادة تدفع من قبل اصحاب المحلات في الاحياء الخشنة لجماعات العصابة المسلحة حتي تأمن من الاعتدء عليك وعلي محلّك.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 19 ساعة
عارف نقطة ضعفهم انهم بيكعون له المليارات خوف من امريكا
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 18 ساعة
خل الكوري الجنوبي يدفع لك ماهدجك الا الكوري الشمالي قال تبي حرب تفضل بدق خشمك
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2252 ] نشر منذ 11 ساعة
لم يطلب منك احد ان تدافع عنه انت اللي قاط وجهك , تريد حماية مصالح امريكا في العالم ادفع من جيبك فانتم لم تقدمو شيئا بالمجان سواء كان سلاحا او عتادا او غيره