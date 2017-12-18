ترامب: البلاد الغنية يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تنظيم داعش خسر تقريباً كل ما سيطر عليه من أراض فى سوريا والعراق.

وأضاف ترامب، خلال إعلانه استراتيجية إدارته للأمن القومي الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني يدعم الإرهاب ولذا تم فرض عقوبات عليه، مردفاً: ” البلدان الثرية يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها ” .