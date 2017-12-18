بالصور.. أمير الحدود الشمالية‏ يلتقى المواطنين ويناقش الخدمات الصحية

خالد الضبيبي(صدى):

‏‎التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من الإعلاميين ، ومنسوبي وزارة الصحة بالمنطقة وأهالي المنطقة .

وفي بداية اللقاء- الذي خصص لمناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة – رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، مؤكدا أهمية توفير الكفاءات البشرية وتواجدهم في القطاعات الصحية ، للاستفادة المثلى من الإمكانيات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأشار الأمير فيصل، إلى أن شباب هذا الوطن أصبح يراهن على نجاحه في شغل تلك الوظائف , موجهاً سموه جميع العاملين في المجال الصحي في المنطقة بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل بكل جد وإخلاص وتأدية الأمانة دون تهاون او تأخير .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، علي أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم.