بالصور.. أمير الحدود الشمالية يلتقى المواطنين ويناقش الخدمات الصحية
التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من الإعلاميين ، ومنسوبي وزارة الصحة بالمنطقة وأهالي المنطقة .
وفي بداية اللقاء- الذي خصص لمناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة – رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، مؤكدا أهمية توفير الكفاءات البشرية وتواجدهم في القطاعات الصحية ، للاستفادة المثلى من الإمكانيات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
وأشار الأمير فيصل، إلى أن شباب هذا الوطن أصبح يراهن على نجاحه في شغل تلك الوظائف , موجهاً سموه جميع العاملين في المجال الصحي في المنطقة بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل بكل جد وإخلاص وتأدية الأمانة دون تهاون او تأخير .
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، علي أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم.
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