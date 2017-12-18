واشنطن تعلن قلقها حول قانون ” الزي الفاضح ” في السودان

واشنطن(صدى):

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم الحكومة السودانية، إلى مراجعة أو تعديل أو إلغاء مادة من القانون، على خلفية قضية الناشطة ويني عمر التي قبض عليها مؤخرا بتهمة ” ارتداء زي فاضح ” .

وطالبت السفارة الأميركية في بيان بإلغاء المادة 152 في القانون الجنائي، الذي يعاقب مرتكبي ” الأفعال المخلة بالآداب العامة ” ومن بينها ” الزي الفاضح ” ، وهي تهمة ويني التي أطلق سراحها بكفالة، لكنها تظل على ذمة القضية.

وقالت السفارة في بيان، إنها ” تشعر بالقلق ” على خلفية اعتقال ويني عمر في العاشر من ديسمبر الجاري، و24 امرأة، بعد حضورهن حفلا مخصصا للنساء في صالة مغلقة بالخرطوم، بتهمة ” الزي الفاضح ” .

وأوضحت السفارة أن ” اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، من قبل الشرطة النظام العام يعوق سلامة المواطنين السودانيين وكرامتهم والحريات المدنية ” .

وأضافت: ” تنبغي مراجعة المادة 152 أو تعديلها أو إلغاؤها كليا، لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” .

وكانت محكمة النظام العام في ضاحية الديم بالخرطوم، أرجأت النطق بالحكم في قضية ويني إلى الخميس المقبل.