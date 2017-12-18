انطلاق فقرة غنائية للفنان ” محمد عبده ” في حفل تكريم المنتخب

ماجد محمد(صدى):

انطلقت، منذ قليل، الفقرة الغنائية الخاصة بفنان العرب، النجم محمد عبده، ضمن فقرات حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018.

وكما انطلق عرض تشويقي لمهارات كرة القدم في حفل تكريم المنتخب السعودي، وشارك الإعلامي تركي العجمة في عرض عالمي للخدع البصرية.

وحضر الحفل العديد من نجوم كرة القدم في العالم، ومنهم الظاهرة رونالدو، الأسطورة الإيطالي باولو مالديني، النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو، النجم البرازيلي ريفالدو، ونجم كوت ديفوار، ديديه دروجبا، أسطورة برشلونة كارليس بويول، والنجم الويلزي السابق، راين جيجز.