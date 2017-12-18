بالصور.. ” بويول ” و ” جيجز ” يشاركان في احتفالات الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

حرص نجم برشلونة السابق الإسباني كارليس بويول على حضور حفل تكريم المنتخب الوطني بالصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض .

وشارك في الحفل لاعب مانشستر السابق الويلزي راين جيجز ، لحضور تكريم لاعبي الأحضر بمناسبة التأهل إلى مونديال روسيا للعام المقبل .

وشهد الحفل حضور كبير لمشاهير الكرة حول العالم ، حيث وصل إلى الحفل النجم البرازيلي كريستيانو رونالدو و النجم الإيطالي باولو مالديني ، والبرازيلي روبرتو كارلوس ، والبرتغالي الأسطورة لويس فيجو ، بالإضافة إلى نجم البرازيل ريفالدو و لاعب تشيلسي وكوت ديفوار السابق ديديه دروجبا .