بالفيديو.. ” القرني ” يفاجئ الحضور بأهزوجة غنائية في حفل تأهل الأخضر
قدم رئيس رابطة مشجعي نادي اتحاد جدة صالح القرني، أهازيج غنائية في حفل الهيئة العامة للرياضة بمناسبة بلوغ المنتخب السعودي كأس العالم بروسيا 2018.
وشهد الحفل حضور نجوم عالميين من الفن وأساطير في عالم كرة القدم الإيطالية والإسبانية والبرازيلية والأفريقية.
وكان القرني قد فاجأ حضور الحفل بأداء أهزوجة غنائية بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم، في الحفل الذي أقامته الهيئة مساء اليوم الاثنين، فيما تفاعل معه جمهور الحفل بالتشجيع وترديد الأهازيج.
تفاعل حضور #حفل_هيئة_الرياضة مع اهازيج #المنتخب_السعودي.@gsaksa#هيئة_الرياضة_تحتفل_بالمنتخب#قناة_السعودية pic.twitter.com/I9GbzaIMlu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 19 ساعة
أنت فاضي ياصالح🤗🤗🤗