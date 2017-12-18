بالفيديو.. ” القرني ” يفاجئ الحضور بأهزوجة غنائية في حفل تأهل الأخضر

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس رابطة مشجعي نادي اتحاد جدة صالح القرني، أهازيج غنائية في حفل الهيئة العامة للرياضة بمناسبة بلوغ المنتخب السعودي كأس العالم بروسيا 2018.

وشهد الحفل حضور نجوم عالميين من الفن وأساطير في عالم كرة القدم الإيطالية والإسبانية والبرازيلية والأفريقية.

وكان القرني قد فاجأ حضور الحفل بأداء أهزوجة غنائية بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم، في الحفل الذي أقامته الهيئة مساء اليوم الاثنين، فيما تفاعل معه جمهور الحفل بالتشجيع وترديد الأهازيج.