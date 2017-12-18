مصرع قيادي حوثي على يد قوات الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

لقي أحد القيادات الحوثية وعضو الملتقى الإسلامي التابع للحوثيين مصرعه أمس الأحد ، بعد وقوع اشتباكات مع قوات التحالف والجيش الوطني على جبهة ” ميدي ” اليمنية قبالة مركز الموسم السعودي .

ومن جانبه ، نعى الملتقى الإسلامي الحوثي مقتل القيادي الذي يدعى محمد أحمد حاسر طاهر أحد أعضاؤه ، والذي يعد أحد مشائخ مديرية خيران المحرق بمحافظة ” حجة ” باليمن .