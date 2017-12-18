مصرع قيادي حوثي على يد قوات الجيش اليمني
لقي أحد القيادات الحوثية وعضو الملتقى الإسلامي التابع للحوثيين مصرعه أمس الأحد ، بعد وقوع اشتباكات مع قوات التحالف والجيش الوطني على جبهة ” ميدي ” اليمنية قبالة مركز الموسم السعودي .
ومن جانبه ، نعى الملتقى الإسلامي الحوثي مقتل القيادي الذي يدعى محمد أحمد حاسر طاهر أحد أعضاؤه ، والذي يعد أحد مشائخ مديرية خيران المحرق بمحافظة ” حجة ” باليمن .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
كلب رافضي كافر ومات ………. جهنم وبئس المصير
محمد[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 21 ساعة
بالله هذا وجهه قيادي