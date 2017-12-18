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مصرع قيادي حوثي على يد قوات الجيش اليمني

مصرع قيادي حوثي على يد قوات الجيش اليمني
فهمي محمد(صدى):

لقي أحد القيادات الحوثية وعضو الملتقى الإسلامي التابع للحوثيين مصرعه أمس الأحد ، بعد وقوع اشتباكات مع قوات التحالف والجيش الوطني على جبهة ” ميدي ” اليمنية قبالة مركز الموسم السعودي .

ومن جانبه ، نعى الملتقى الإسلامي الحوثي مقتل القيادي الذي يدعى محمد أحمد حاسر طاهر أحد أعضاؤه ، والذي يعد أحد مشائخ مديرية خيران المحرق بمحافظة ” حجة ” باليمن .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة

كلب رافضي كافر ومات ………. جهنم وبئس المصير

[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 21 ساعة

بالله هذا وجهه قيادي

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