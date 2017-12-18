بالصور.. بلدية الريث تحصر السيارات التالفة تمهيدًا لإزالتها

تركي السالم(صدى):

قامت بلدية محافظة الريث بحصر السيارات التالفة تمهيدًا لإزالتها سعيًا لإيجاد بيئة انقى ومنظور بصري أجمل .

وتأتي الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة عن طريق حصر المركبات التالفة ووضع الملصق عليها ، وإعداد محضر بذلك بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة، ومن ثم ترفع المركبة إلى الموقع المخصص لذلك وإتلافها .

ونشرت بلدية الريث عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مجموعة من الصور لعدد من السيارات المهملة والتالفة، التي تسبب مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات.

ويذكر أن السيارات المضبوطة أو السكراب التي وضع عليها الملصق يحق لصاحب المركبة إزالتها دون مراجعة البلدية اذا لم يتم إزالتها سوف يتم نقلها إلى مردم النفايات أو الى الموقع المخصص لذلك على حسب حالة المركبة بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية المتبعة.