الصحافة العالمية تحتفي بقرار منح تراخيص دور السينما بالمملكة
ألقت العديد من المؤسسات الصحفية العالمية، الضوء على قرار السماح بفتح دور السينما في المملكة، حيث لاقى القرار اهتمامًا وترحيبًا من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك المعني منها بشأن صناعة السينما الأشهر عالميًّا ” هوليود ” ، خاصة في ظل ما يحمله القرار من فائدة اقتصادية واجتماعية تعود على كافة أطراف تلك الصناعة.
وقالت مجلة ” هوليود ريبورتر ” الأمريكية، والتي تعني بشأن صناعة السينما في الولايات المتحدة: إن ” القرار يتيح لهذا القطاع العالمي الوصول إلى سوق جديد مُربح في المملكة ” .
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 21 ساعة
فيه بوس بالأفلام ولا على الشريعة باكر يطلعون بعض المشايخ يقلون قبلة عادية اهم شي لايطول
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 9 ساعات
قال تعالى :
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ