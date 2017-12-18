الصحافة العالمية تحتفي بقرار منح تراخيص دور السينما بالمملكة

نايف السالم(صدى):

ألقت العديد من المؤسسات الصحفية العالمية، الضوء على قرار السماح بفتح دور السينما في المملكة، حيث لاقى القرار اهتمامًا وترحيبًا من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك المعني منها بشأن صناعة السينما الأشهر عالميًّا ” هوليود ” ، خاصة في ظل ما يحمله القرار من فائدة اقتصادية واجتماعية تعود على كافة أطراف تلك الصناعة.

وقالت مجلة ” هوليود ريبورتر ” الأمريكية، والتي تعني بشأن صناعة السينما في الولايات المتحدة: إن ” القرار يتيح لهذا القطاع العالمي الوصول إلى سوق جديد مُربح في المملكة ” .