تركي آل الشيح يتذكر الشهداء في حفل تأهل الأخضر لمونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على تذكر شهداء الوطن في تكريم حفل المنتخب السعودي بمناسبة صعوده لمونديال روسيا 2018، مؤكدًا أنهم ضحوا بأرواحهم لنفرح هذا اليوم.

ورحب رئيس الهيئة العامة للرياضة، بجميع الحضور في الرياض، وفي يوم من أيام الرياضة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.