تركي آل الشيح يتذكر الشهداء في حفل تأهل الأخضر لمونديال روسيا
حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على تذكر شهداء الوطن في تكريم حفل المنتخب السعودي بمناسبة صعوده لمونديال روسيا 2018، مؤكدًا أنهم ضحوا بأرواحهم لنفرح هذا اليوم.
ورحب رئيس الهيئة العامة للرياضة، بجميع الحضور في الرياض، وفي يوم من أيام الرياضة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرزقنا الجنه انت ومن حطك علينا وَذَا الملايين الي تروح بكورة وهدايا وضرايب وسنما وخرابيط على المواطنينين الي منهم عاطلين ورواتبهم ماتعدت ٣٠٠٠ ريال ولي اصلاً ماعندهم دخل وبياكلونها لو حب يشتري حبة تونا ولا يوصل أمه ولا ابوه المستشفى لا عنده بانزين
احذفو والله داري لكن الله المستعان