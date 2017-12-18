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إسرائيل ترفض تسليم جثث شهداء قطاع غزة

إسرائيل ترفض تسليم جثث شهداء قطاع غزة
القدس(صدى):

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين ، إعادة جثث الشهداء المحتجزة لديهم ، بالتزامن مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع احتجازها أو استخدامها للتفاوض على صفقات تبادل .

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية ، فقد أعلن المجلس رفضه التام لتسليم جثث شهداء قطاع غزة بدعوى أن مبررات قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية لا تنطبق عليها .

ومن جانبه ، قرر المجلس أن ياخذ بتوصية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، حيث طالب بضرورة عقد نقاش موسع في المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية الجثث المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي .

 


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