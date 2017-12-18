بلجيكا : ” دومينيك مينور ” أول امرأة في منصب السفير بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت حكومة بلجيكا، اليوم الإثنين، تعين دومينيك مينور، والتي تعمل في منصب السفير بالإمارات العربية المتحدة، سفيرة لها في المملكة.

وقالت الحكومة إن دومينيك منيور، ستتجه للرياض خلال الصيف المقبل، لتولي مهام عملها على رأس البعثة الدبلوماسية لبلجيكا في المملكة.

ويذكر أن جورجيا، عينت سفيرة في يكاترينا ماجيرينغ في عام 2010، إلا أنها أقامت في الكويت وأدارت شؤون بلادها في الدول المحيطة من مقرها هناك، وعندما تم تعيين سفير خاص لجورجيا في المملكة ا عام 2015، استقرت بروكسل على رجل لشغل هذا المنصب.