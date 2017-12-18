أضرار ” العفن ” على الصحة وطرق التخلص منه

متابعات(صدى):

يتسبب ” العفن ” في انتشار بعض الامراض، خاصة وأنه قابل للتواجد داخل المنزل وخارجه، ولكن معظم أنواع العفن ليست خطرة على البشر، ففي بعض الأحيان تؤدي إلى الحساسية، وقد تتفاقم إلى الربو.

ويمكن العثور على العفن داخل المنزل في الحمامات، وتحت مصارف المياه وحول الحنفيات وعلى السجاد وفي الستائر، وأحيانًا بالقرب من أجهزة التدفئة والتبريد.

ويعتبر ” العفن ” ، نوع من الفطريات التي تظهر بمجموعة متنوعة من الألوان، مثل الطبقة الخضراء، وهي المألوفة، وتظهر غالبًا على الخبز أو الفاكهة، أو على شكل بقع سوداء أو صفراء، تنتشر في المنزل عندما لا يتم تنظيفه، لاسيما وأنه يكاد يكون من المستحيل رؤية العفن مباشرة بالنظر.