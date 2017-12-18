أضرار ” العفن ” على الصحة وطرق التخلص منه
يتسبب ” العفن ” في انتشار بعض الامراض، خاصة وأنه قابل للتواجد داخل المنزل وخارجه، ولكن معظم أنواع العفن ليست خطرة على البشر، ففي بعض الأحيان تؤدي إلى الحساسية، وقد تتفاقم إلى الربو.
ويمكن العثور على العفن داخل المنزل في الحمامات، وتحت مصارف المياه وحول الحنفيات وعلى السجاد وفي الستائر، وأحيانًا بالقرب من أجهزة التدفئة والتبريد.
ويعتبر ” العفن ” ، نوع من الفطريات التي تظهر بمجموعة متنوعة من الألوان، مثل الطبقة الخضراء، وهي المألوفة، وتظهر غالبًا على الخبز أو الفاكهة، أو على شكل بقع سوداء أو صفراء، تنتشر في المنزل عندما لا يتم تنظيفه، لاسيما وأنه يكاد يكون من المستحيل رؤية العفن مباشرة بالنظر.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 19 ساعة
هذا البيت الي بالصوره فيه جن والدليل شوفو الحرق الي بالجدار شاب بالزاوية والعفن والريحه اماكن تواجدهم
ارسلو الهيئة ولا ناس تقرا فيه وبحثو عن السحر في البيت الي بالصوره بتشوفون الجن مايتركها عشاننهم يحمون السحر الله المستعان تبون ذا الجيل حق توتر وفاس بك يقهم وش اقول محق جيل
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 19 ساعة
😰ليتني مادخلت ولاقريت تعليقك 😰😰😰😰
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههه😊انتبهو من بكتيريا الجن😁☺
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يستر ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يحفظنا