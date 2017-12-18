مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحصد شهادة عالمية في الإمداد والتموين

سعيد العجل(صدى):

حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادة اعتماد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد العالمية Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) ليكون بذلك أول مستشفى بالشرق الأوسط وافريقيا ينال على هذه الشهادة العالمية المرموقة. حيث تحصل المنظمات على هذا الإعتماد بعد تحقيق أعلى مستويات الإمتياز في سياستها وإجراءاتها الخاصة بالإمداد والتموين والمشتريات، وذلك بعد الخضوع لتقييم شامل لمعايير صارمة .

واوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي د.أحمد بن محمد أبوعباة أن حصول المستشفى على هذا الإعتماد يعد تعزيزا لرؤية المستشفى ليكون نموذجا يحتذى به بين المستشفيات الجامعية في المملكة وتطبيقا لأحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتطوير نظم واجراءات المشتريات . وقال: ” حصول المستشفى على هذه الجائزة ليكون في مصاف 280 منظمة رائدة في مختلف أنحاء العالم حائزة على شهادة CIPS من أبرزها ” American Express و NHS و BAE Systems ” .

من ناحيته ذكر المدير التنفيذي للتشغيل بالمستشفى م.عبدالرحيم بن جعفر بن عبدالعزيز بأن حصول المستشفى على شهادة CIPS يعد تتويجا لجهود إدارة الإمداد والتموين وإدارة المشتريات والعقود لتطبيق معايير وإجراءات عالية المستوى وتطبيق حلول مبتكرة لتعزيز مكانة وسمعة المستشفى بين المزودين العالميين للتجيهزات التقنية وبمواصفات عالمية.

وتم منح الشهادة بعد فترة تقييم تتخللها عدة اجتماعات، ومراقبة مباشرة لسير العمل، وتقييم الإلتزام وتطبيق السياسات والإجراءات وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في مجال المشتريات و الخضوع لمراجعة مدقق خارجي محايد. وقد تم تقييم عمليات الشراء ضمن خمسة محاور، هي: ” القيادة والتنظيم ” ، و ” الاستراتيجية ” ، و ” العنصر البشري ” ، و ” العمليات والأنظمة ” ، و ” قياس الأداء والإدارة ” .

الى ذلك قال سام اتشامبونج المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد العالمية خلال حفل تسليم الشهادة الذي أقيم امس بأن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي نال الشهادة عن جدارة واستحقاق لسعي فريق العمل على التميز في آداء جميع الإجراءات والأعمال والسعي نحو تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المشتريات والتوريد المتميزة.