الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في مؤتمر صحفي حول أثر الانفاق التوسعي

واس(صدى):

يعقد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان الأربعاء المقبل مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا عن ” أثر الانفاق التوسعي على القطاع الخاص ” في مقر المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار إعلان ميزانية الدولة لعام 2018م، حيث سيتم خلاله التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بأثر الانفاق التوسعي التنموي في ميزانية الدولة 2018م على القطاع الخاص في المملكة، ومدى توافق ذلك مع ما ورد في رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا في تنمية الوطن.