مولود ” إريكسن ” يهدد مشاركته مع المنتخب الدنماركي في المونديال

نواف السالم(صدى):

ثارت مخاوف وسائل الإعلام الدنماركية بسبب احتمالية امتناع نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن عن المشاركة في مونديال العام المقبل المقرر إقامته في روسيا ، وجاء ذلك بعدما ترددت أنباء عن قرب استقبال اللاعب لمولوده الأول .

ومن جانبه ، نشر ” إريكسين ” صورة تجمعه بصديقته ” سابرينا ” عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” وهما يحملان صورة ضوئية ليؤكدا قرب قدوم الطفل الأول لهما .

ويعد سبب هذا القلق إلى أن اللاعب يصنف من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ، خاصةً أنه يقدم مستويات رائعة مع فريقه ” توتنهام ” وهو ما ساهم في قيادة الدنمارك لكأس العالم .

فيما أكد ” أجي هاريدي ” المدرب الفني للمنتخب أن طرح الأمر يعد باكرًا في الوقت الحالي ، حيث يمكن التحدث مع اللاعب بشأن مولوده الأول خلال العام المقبل ، وفي حال تواجدت مشكلة سيتم التعامل معها باحترافية ” .