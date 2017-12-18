” الاتصالات ” : 44 مليون مشترك في الخدمات المتنقلة بالمملكة بالربع الثالث

عادل الحربي(صدى):

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض اليوم، مؤتمراً صحفيًا بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ونواب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الإعلاميين.

وفي بداية المؤتمر، تحدث محافظ الهيئة عن أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتمثلة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم، وتطوير قطاع تقنية المعلومات، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها.

وأفاد أن رؤية الهيئة الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، مبيناً أن من خلال هذه الرؤية انطلقت محاور استراتيجية للهيئة، وهي تنظيم السوق وتعزيز المنافسة، وتعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية، وحماية المستخدمين.

بدوره، كشف نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة محمد التميمي، أن إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغت 44,04 مليون مشترك، يمثل منها اشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 75% بما يعادل 33 مليون مشترك، و11 مليون للمفوتر بما يعادل ما نسبته 25%، مفيداً أن نسبة انتشار الهاتف المتنقل تعد عالية بالمملكة حيث وصلت 138.7%.

وبين التميمي أن نسبة انتشار الأجهزة الذكية في المملكة وصلت إلى 88%، ويعد هذا الرقم متقدم بنسبة لدول العالم، حيث أن المتوسط العالمي بلغ 45%، مبيناً أنه حتى نهاية 2016 بلغ عدد مستخدمي الانترنت 24 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 74%، كما ارتفعـت سعات الربط الدولية الاجمالية للانترنت لعام 2016م إلى حوالي 3185 (جيجابت/ ثانية ) مقارنة بـ 1484 (جيجابت / ثانية في عام 2015م .